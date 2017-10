Der Kult lebt weiter

Ausgabe November 2017

Stiefel: seit Jahrzehnten unverzichtbar

Als die Bahn der Linie 9 auf den Zülpicher Platz zufährt, stößt ein Anzug tragender und deutlich jenseits der Fünfzig befindlicher Fahrgast seine Begleiterin an. „Guck mal, der Stiefel. Was haben wir da die Nächte durchgefeiert. Müsste man eigentlich nochmal hin.“ Diese, genau so beobachtete Szene macht eines deutlich: Der Stiefel ist Kult! Ob bei Fußball- und Sportübertragungen, Live-Konzerten oder einfach so, auf ein paar Gaffel Kölsch am Tresen: Die Stimmung ist gut, und die Gästemischung stimmt.

Stiefel, Zülpicher Str. 18 (Zülpicher Viertel), Tel. 0171-359 69 82, Ö: tägl. 18-5h, www.stiefelkneipe.de

