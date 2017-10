Eat, Drink, Party!

Ausgabe November 2017

Marzipan‘s: Für alle Tages- und Nachtzeiten

Bei dem Namen denkt man an zuckersüße Torten. Tatsächlich sind im Küchenteam u. a. drei Konditoren tätig. Doch das ist längst nicht alles. Schon ab 7.30 Uhr kann man abwechslungsreich frühstücken. Ab Mittags stehen u.a. Pastagerichte und Burger auf der Karte. Abends kommen Liebhaber ausgefallener Spirituosen auf ihre Kosten. Die Räume wurden zudem schallisoliert, so dass am Wochenende Partys stattfinden können. Außerdem ist das Lokal für private Feiern buchbar.

Marzipan‘s, Hohenstaufenring 58 (Innenstadt), Tel. 16 89 63 53, Ö (vorl.): tägl. ab 7.30h, www.facebook.com/Marzipans-360165521081775/

