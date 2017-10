Nachschlag gefällig?

Ausgabe November 2017

Innovatives Food-Konzept

Für alle, die auf dem Teller eine bunte Farb- und Aromenvielfalt lieben und auch vor scharfen Gewürzen nicht zurückschrecken, ist die indische Küche genau das Richtige. Eine noch recht neue Adresse ist da der Badmaash Indian Food Club. Dieser punktet neben appetitlichen Speisen mit einem besonderen Konzept. Nach dem „All you can eat“- Prinzip zahlt der Gast einmal und darf anschließend essen, soviel er mag – ganz stilvoll à la carte. Anstelle herkömmlicher Karten findet man an den Tischen iPods, über die man direkt ordert. -da

Badmaash Indian Food Club, Am Malzbüchel 1-3 (Altstadt), Tel. 31 04 94 14, Ö: tägl. 11.30-22.45, www.badmaash.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!