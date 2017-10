Ausgabe November 2017

Künstler Ben Hammer lädt zur Museumsnacht ins Atelierhaus ein

Kunst, Kultur und Kölsch! Die „Auf ein Kölsch!“-Kneipentour, bei der sich in lockerer Atmosphäre Künstler einem breiten Publikum vorstellen, öffnet ihre erste Pop-Up-Bar. Sie ist zur Museumsnacht am 4. November im Quartier am Hafen untergebracht. Die umgebaute Industriehalle am Poller Kirchweg bietet Platz für 86 Ateliers. Die dort ansässigen Künstler präsentieren über drei Stockwerke ihre Arbeiten aus Fotografie, Videoinstallationen, Tanzperformance, Malerei und vielen anderen Disziplinen. Das Quartier am Hafen kann über einen eigenen Shuttle-Bus mit einem gültigen Museumsnacht-Ticket kostenfrei direkt vom Neumarkt erreicht werden. Wer mit dem eigenen Auto anreist, kann neben dem Quartier parken. Das Ticket gibt es ebenfalls direkt an der Abendkasse im Quartier am Hafen für 19 Euro, das den Eintritt inkl. Shuttle für alle weiteren Angebote im Rahmen der Museumsnacht garantiert. Die Museumsnacht beginnt im Quartier am Hafen zusammen mit der Auf ein Kölsch Pop-Up Bar um 19 Uhr und endet um 2 Uhr mit Übergang in die Hausinterne Aftershow-Party. Auf der Getränkekarte stehen Gaffel Kölsch, Gaffels Fassbrause sowie alle weiteren Getränke der Gaffel Privatbrauerei.

Pop-Up-Bar zur Museumsnacht: 4.11., Quartier am Hafen, Poller Kirchweg 78-90, 51105 Köln, Ö: 19-2h

Weitere Informationen findet ihr unter: quartieramhafen.kunstsalonstiftung.info, www.museumsnacht-koeln.de/home, www.aufeinkoelsch.de sowie unter www.gaffel.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!