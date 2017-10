Feierlaune garantiert!

Ausgabe November 2017

Die besten Mietlocations in Köln

Tipp: Barthonia Showroom

In der historischen 4711-Parfümfabrik wurde mit dem Barthonia Showroom eine multifunktionale Eventfläche in Ehrenfeld geschaffen. Die Designer Location im zeitlosen Industriestil bietet auf 1.100 qm Raum für vielfältige Veranstaltungen. Ob Kongresse, Pop-up-Märkte mit eigenem Outdoor- Bereich, Ausstellungen, Autopräsentationen oder Hausmessen – hier lassen sich zahlreiche Eventideen verwirklichen. Der Barthonia Showroom ist dienstleisterfrei, die Kunden entscheiden selbst, ob eingespielte Location-Partner oder lieber das eigene Team vor Ort sein soll.

INFO Vogelsanger Str. 66 (Ehrenfeld), Tel. 53 41 84 55, www.barthonia-showroom.de

Gastraum in der alten Zigarrenfabrik

Der Gastraum in der alten Zigarrenfabrik ist die Location für Businessveranstaltungen, kreative Teambuilding-Maßnahmen und hochwertige Koch-Veranstaltungen. Der Gastraum bietet die ideale Umgebung für z. B. Jubiläen, Tagungen, Workshops oder Präsentationen. In der „Kochschule Gastraum“ erwartet Kursteilnehmer die Freude am Kochen: kulinarisch anspruchsvoll und hochwertig.

INFO Berrenrather Straße 188c (Sülz), Tel. 0163-500 49 60, www.gastraum-koeln.de

Rhein Roxy

Das Rhein Roxy ist ein fest vor Anker liegendes Party- und Eventschiff. Die ideale On/Off-Location kann für Partys, Konzerte, Firmen- und Hochzeitsfeiern sowie Geburtstage angemietet werden. Direkt am Rodenkirchener Rheinufer gelegen, bietet es seinen Gästen mit einem überdachten Außenbereich, einer großen Tanzfläche, einem Thekenbereich und einer separaten Lounge eine einzigartige Atmosphäre.

INFO Rodenkirchener Leinpfad (Rodenkirchen), Tel. 02236-33 30 10, www.rhein-roxy.de

Turistarama

Das Turistarama ist eine multifunktionale Kino- und Eventlocation. Um ein bisschen vom Flair der Lupe 2 zu erhalten, wurden bei der Renovierung die alten Kinosessel wieder eingebaut und zusätzlich mit einer ausgeklügelten Mechanik versehen. Die Sessel lassen sich unter die Bühne schieben, so dass eine große Freifläche entsteht, die beispielsweise als Tanzfläche genutzt werden kann. Neben Partys, Firmenevents oder Kindergeburtstagen kann man hier auch private Filmvorführungen oder Gaming-Sessions veranstalten.

INFO Mauritiussteinweg 102 (Innenstadt), Tel. 27 84 87 87, www.turistarama.de

Einundfünfzig drink & b´eat

Das Einundfünfzig befindet sich direkt am Friesenplatz. Sein Ambiente bietet einen Einklang von Lounge-Elementen, stilvollem Design und moderner Lichttechnik. Am Wochenende zieht es junge und ältere Kölner zum Tanzen an. Unter der Woche kann es als vielfältige Eventlocation genutzt werden. Konzerte, Business-Dinner, Aftershow-Partys oder Firmenevents finden hier einen passenden Ort.

INFO Hohenzollernring 51 (Innenstadt), Tel. 16 90 64 70, www.einundfuenfzig.com

[de.lite]

Das de.lite arbeitet ganzjährig mit frischen Erdbeeren, frischgepresstem Zitronen- und Limettensaft sowie selbstgemachtem Gingerbeer. Es gibt eine große Auswahl von Premium Gins, Rum und Whiskys. Im Sommer kann die gesamte Barfront geöffnet werden, so dass die Gäste auch draußen stehen können. Der Veranstalter entscheidet, welche Getränke, z. B. auch die Cocktails, frei sind (Cocktail-Schulung möglich).

INFO Moltkestr. 74, Tel. 880 97 17, www.facebook.com/delite-292273260822895

Rheinloft Cologne

Das Rheinloft Cologne ist eine exklusive Event-Adresse über den Dächern von Köln. Hier zelebrieren Unternehmen und Privatpersonen ihr Business oder ihren privaten Anlass. Ein angrenzender Dachgarten, bepflanzt mit Palmen und Olivenbäumen, bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den Rhein sowie auf den Dom. Auch an Silvester ist das Rheinloft eine der ersten Adressen für eine vielversprechende Fete.

INFO Frankenwerft 35 (Innenstadt), Tel. 474 48 50, www.rheinloft-cologne.com

Tipp: Severinstorburg

Im Herzen der Kölner Südstadt findet sich die Severinstorburg, wo früher Kaiser begrüßt wurden und Minnelieder Prinzessinnenherzen erweichten. Die Torburg bietet drei unterschiedliche Räume, jeder mit einem ganz eigenen Flair. Die Preise sind fair, so verwundert es nicht, dass die Severinstorburg seit 2009 die meistgebuchte Ambiente-Traulocation des Standesamtes Köln ist. Man kann einen Caterer beauftragen oder seine Frickas selbst mitbringen. Es ist zudem möglich, das Team von Deko über DJ bis Fotografen alles organisieren zu lassen, oder aber die eigenen Freunde einzuspannen.

INFO Chlodwigplatz 2 (Südstadt), Tel. 560 60 95 & 0177-676 88 85, www.severinstorburg.de

The New Yorker | Dock.One

Industrielocation trifft auf modernes Design: Das Team des The New Yorker | Dock.One realisiert auf 1.100 Quadratmetern individuelle Events in Köln mit bis zu 1.200 Personen. Umgeben von geschichtsträchtiger Industriearchitektur, treffen hier innovative Designelemente auf ursprünglich belassene Komponenten und Details. Der perfekte Ort für Kongresse, Galas und den Catwalk, Hochzeits- oder Weihnachtsfeiern.

INFO Hafenstr. 1 (Mülheim), Tel. 473 30, www.thenewyorker.de

bauwerk köln

Das bauwerk köln ist eine denkmalgeschützte ehemalige Fabrikhalle, in der früher Deutz Traktoren produziert wurden. Das Industrieloft mit Chillout-Lounge besticht durch sein modernes Design und hohe Fenster. Das bauwerk wurde als eine der deutschlandweit besten Locations mit dem 1. Platz beim Location Award ausgezeichnet. Das angrenzende Studio bietet Raum für Workshops, Fotoshootings und Dreharbeiten.

INFO Dillenburger Straße 73 (Kalk), Tel. 168 06 90, www.bauwerk-koeln.de

KunstSalon Location

Die KunstSalon Location, eine historische Kupferschmiede, besteht aus einem romantischen Innenhof, einem großen Loft mit hell getünchtem Mauerwerk und Eichenholz- Parkett aus alten Schiffsplanken. Sie verfügt über ein vielfältiges Catering-Angebot sowie raffinierte Sound- und Licht-Effekte. Auf Wunsch werden fantastische Show-Einlagen bis hin zu Shuttle-Service oder die Einladung von Prominenten und Rednern organisiert.

INFO Brühler Str. 11-13 (Raderberg), Tel. 34 28 99, www.kunstsalon-location.de

Blackfoot Beach

Der Blackfoot Beach mit seinen 36.000 qm liegt im Kölner Norden und bietet ein umfassendes Angebot zum Austoben für Jedermann. Ob draußen am Strand oder drinnen im Panoramasaal (160 qm), hier gibt es eine große Portion Erholung oder Action, um den Alltag hinter sich zu lassen. In einer naturbelassenen Umgebung können Firmenevents, Tagungen, Filmdrehs, aber auch private Events aller Art stattfinden.

INFO Stallagsbergweg 1 (Fühlingen), Tel. 16 88 18 10, www.blackfootbeach.de

Tipp: Balloni-Hallen

Wer in die Ehrenfelder Balloni-Hallen lädt, bietet seinen Gästen ein unverwechselbares Ambiente. Optimale Bedingungen für Veranstaltungen und der Charme historischer Industriearchitektur verbinden sich in den drei verschieden großen Veranstaltungshallen mit dem Komfort modernster Technik. Es stehen eine 500 qm große Halle, ein Saal mit 140 qm und ein Bistro mit 60 qm zur Verfügung. Die Partyräume sind über voneinander unabhängige Eingänge erreichbar und haben eigene Garderoben sowie Toiletten. Ein stimmungsvoller Rahmen für Events – mitten in der Stadt, mit Parkflächen.

INFO Ehrenfeldgürtel 96 (Ehrenfeld), Tel. 51 09 10, www.balloni.de

Pattenhalle Ehrenfeld

0049events ist Eventpartner des Jugendhilfe Köln e.V., der die über 100 Jahre alte Pattenhalle betreibt. Das Bauensemble – bestehend aus Hofcafé, Hofhaus und ehemaliger Wagenfabrikhalle – ermöglicht hohe Flexibilität für außergewöhnliche Events. Das zeitlose Design der Halle und der neuen Nebengebäude ist wie geschaffen für anspruchsvolle Firmenveranstaltungen oder berauschende Sommerfeste.

INFO Christianstraße 82 ( Ehrenfeld), Tel. 0211-38 54 97 91, www.pattenhalle.de

