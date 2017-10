Früher Einstimmen

Ausgabe November 2017

Für alle Jecken, die den Auftakt in die neue Session am 11.11. nicht abwarten können, ist diese Veranstaltung genau das Richtige. Neun Tage vor dem offiziellen Karnevalsauftakt kann sich das Publikum im Palladium einsingen und einstimmen. Moderator Marc „Da Blötschkopp“ Metzger begrüßt dabei so ziemlich alle, die in Köln in Sachen Stimmungsmusik Rang und Namen haben: die Bläck Fööss, Brings, Höhner, Kasalla, Querbeat (Foto), Cat Ballou und die Räuber.

„11.11. – Sing mit Köln!“: 2.11., 20h, Palladium, Schanzenstr. 40, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de, 27 €

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!