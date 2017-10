Satirischer Fahnder

Ausgabe November 2017

Multitalent Chin Meyer spielt Kabarett

Der Hamburger Kabarettist, Buchautor, Kolumnist, Schauspieler, Redner und Musical-Sänger Chin (Christian) Meyer ist mit vielen Talenten gesegnet. Am wohlsten fühlt er sich anscheinend in seiner Paraderolle als satirischer Steuerfahnder „Siegmund von Treiber“. Als solcher widmet er sich in seinen Solo-Kabarett-Programmen vor allem den Themen Finanzen, Politik und Gesellschaft.

Chin Meyer: „Macht! Geld! Sexy?“: 27.10., 20h, Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23

