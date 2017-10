Stonn op un danz!

Ausgabe November 2017

Anzeige: Nach den Herbstferien steigt Anfang November wieder „Tanzen! Die Magazinparty“.

Was die Fans der Magazinparty so schätzen, ist die richtige Mischung aus Bewährtem und Neuem: Bei Musik und Locationauswahl. Am 4. November findet die Party wieder im heimlichen Wohnzimmer, im Gloria Theater statt. DJ Razoof wird mit seinem Mix aus Groove Classics und aktuellen Hits für beste Stimmung und Tanzmusik sorgen.

„Tanzen! Die Magazinparty“: 4.11., 21h, Gloria, 13€, Tickets: erhältlich an der Abendkasse und hier.

Unter folgendem Link könnt ihr jetzt schon eure Teilnahme an der Veranstaltung zusagen!: bit.ly/2gNuh7P

