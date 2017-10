Knockin’ on Helios Door

Ausgabe November 2017

31.10., 23h, Helios37

Gleich drei Partyreihen fusionieren beim Halloween-Special des Helios37. Auf dem ersten Floor, der seit einigen Wochen den Namen Schuhkarton trägt, fahren die „WIR Schwestern“ gleich zwei Headliner der elektronischen Musikszene auf und veranstalten eine Art chilenische Nacht, denn die beiden Gäste stammen von genau diesem Flecken Erde. Die Rede ist von Alejandra Iglesias alias Dinky (Ostgut Ton/Cocoon/Vakant) und Martin Schopf alias Dandy Jack (Perlon/Ruta5/Cosmo). Letzterer wird ein Live-Set zum Besten geben. Die exquisiten Locals, die in dieser Nacht Dinky und Dandy Jack unterstützen werden, sind Franca, Nils und Philipp Fein. In der STAPEL.BAR vereinen sich die bekannten Veranstaltungsreihen „Kopfnicker“ und „Blitzbangers“ – dort wird HipHop & Co. aus den Boxen dringen. Obendrauf gibt es noch einen großen Chill-out-Floor und das Outdoor-Gelände des Helios37 samt der großen Discokugel und mit neuer Überdachung und Kuschelecken ausgestattet, ist auch geöffnet.

