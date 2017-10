Zum 100. Geburtstag

Ausgabe November 2017

Die Ausstellung „John F. Kennedy“ in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln

Ohne die Beteiligung der USA wäre der schnelle Wiederaufbau Europas und insbesondere Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg nicht möglich gewesen. Umso mehr wirft die derzeitige politische Entwicklung Nordamerikas auch bei seinen Verbündeten viele Fragen bezüglich des Richtungswechsels der westlich orientierten Welt auf. Die Erfolgsgeschichte der EU als Zusammenschluss europäischer Länder um vernichtende Kriege zwischen Nachbarstaaten zu beenden und nationalstaatliche Interessen zugunsten stabiler politischer, sozialer und ökonomischer Verhältnisse innerhalb Europas unterzuordnen, scheint gegenwärtig gefährdet. Der Wunsch nach Frieden in Freiheit und guter Nachbarschaft wird zunehmend von nationalen Alleinansprüchen überlagert.

Nach der Wahl von Donald Trump, dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, werden die Unterschiede gemeinsamer Sicherheitsinteressen, den Werten der westlichen Demokratie, des Rechts und der freien Marktwirtschaft deutlich erkennbar. Mit diesem Wahlergebnis erhoffen sich europäische Rechtspopulisten Hilfe für den Zuwachs eigener Wählerstimmen.

Es ist daher heute besonders relevant und wichtig, auf einen amerikanischen Präsidenten zurück zu blicken, der wie kein anderer für Demokratie, Freiheit, Frieden und globale Zusammenarbeit stand und das kollektive Gedächtnis der Menschheit geprägt hat. Er war der erste amtierende US-Präsident, der Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg besuchte.

Ergänzt wird die Kölner Präsentation mit Presseartikeln aus dem Zeitschriftenmagazin der Universitäts- und Stadtbibliothek und durch Leihgaben der Kölner Gedächtnisorganisationen wie dem Historischen Archiv der Stadt Köln, des Historischen Archivs des Erzbistums Köln, dem Rheinischen Bildarchiv, sowie Fernsehbeiträgen des WDR über die Ankunft Kennedy in Köln, einschließlich seiner Begrüßungsrede und einer Pressekonferenz im Bonner Rathaus. Die Ausstellung dokumentiert somit auch den Besuch John F. Kennedys in Köln am 23.06.1963 und spricht damit zusätzlich ein an lokaler Geschichte interessiertes Publikum an.

„John F. Kennedy“, 8.11.2017-31.1.2018, Universitäts- und Stadtblibliothek Köln, www.ub.uni-koeln.de

