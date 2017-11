An außergewöhnlichen Orten

Ausgabe November 2017

Klassik, Jazz, Soul, Pop, Folk, Gypsy-Swing, Klezmer und mehr

Bei der 21. Ausgabe von „Musik in den Häusern der Stadt“ spielen in diesem Jahr 122 Künstler bei 38 Konzerten. Ähnlich facettenreich wie die Musik sind die Häuser, die sich für dieses Festival öffnen: Wohnzimmer und Villen, eine Fabrikhalle und ein Zirkusquartier gehören ebenso dazu wie eine Müllverbrennungsanlage, Lofts und ein Kranhaus. Am 8. November ist beispielsweise das Trio Affekti, zu dem auch Pianistin Susanna Kadzhoyan (Foto) gehört, in der Aula des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Gast.

Musik in den Häusern der Stadt: 7.11. bis 12.11., diverse Veranstaltungsorte

