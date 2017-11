Die Zukunft im Design

Ausgabe November 2017

Verleihung des Kölner Design Preises

Der 10. „Kölner Design Preis“ würdigt herausragende Abschlussarbeiten von Designstudiengängen an Kölner Hochschulen. Der Preis ist damit ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Designnachwuchses sowie zur weiteren Profilbildung Kölns als Designstandort von internationaler Bedeutung. Die Ausstellung im MAKK umfasst die Arbeiten der Preisträger und aller Nominierten. Teilnehmende Kölner Hochschulen in diesem Jahr sind: ecosign – Akademie für Gestaltung, die Kunsthochschule für Medien (KHM), die Köln International School of Design (KISD), die Hochschule Macromedia und die Rheinische Fachhochschule (RFH). -ar

„Kölner Design Preis“: MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln, An der Rechtschule, 50667 Köln, Tel. 0221-22 12 38 60, Di-So 11-17h, Eintritt frei, 27.10. bis 19.11.

