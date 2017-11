Ein zweites Leben

Ausgabe November 2017

Das Erfolgsmusical „Cats“ kommt in den Musical Dome Köln

Alljährlich treffen sich die Jellicle Katzen auf einem Schrottplatz, der vom Vollmond in silbern schimmerndes Licht getaucht wird. In dieser magischen Nacht wetteifern die unterschiedlichsten Charaktere, wie die Katzen-Diva Grizabella, der Zauberkater Mister Mistoffelees, die schöne Victoria oder der Schurke Macavity, um das Geschenk eines zweiten Lebens. Vom 8. bis 26. November ist Andrew Lloyd Webbers Kult-Musical „Cats“ in der Londoner Originalfassung wieder in Köln zu sehen, mit seinen außergewöhnlichen Choreografien, in denen die Darsteller in ihren fantastischen Kostümen scheinbar mühelos katzenhafte Bewegungen und menschliche Charakterzüge vereinen, mit berührenden Momenten und stimmungsvollen Melodien. -jsz

„Cats“: Preview 8.11., 18.30h, 9.11., 19.30h und weitere Termine bis 26.11., Musical Dome, Tickets

