Neuer Store auf der Schildergasse

Ausgabe November 2017

Philip Morris eröffnet Iqos-Boutique in Köln

Die Philip Morris GmbH, eine deutsche Gesellschaft von Philip Morris International Inc., eröffnet eine exklusive Iqos-Boutique in der Schildergasse in Köln. Hier wird zukünftig das innovative Tabakheizsystem Iqos verkauft. Mit Iqos etabliert der Marlboro-Hersteller eine gänzlich neue Produktkategorie im deutschen Tabakmarkt.

In Köln gibt es damit eine von wenigen exklusiven Iqos-Boutiquen in Deutschland, in denen erwachsene Raucher Informationen zu dem innovativen Tabakprodukt erhalten und es erwerben können. Weitere Iqos-Boutiquen und -Pop-up-Stores befinden sich in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Dresden, Essen, Stuttgart und Düsseldorf.

IQOS-Boutique, Schildergasse 111 (Innenstadt), Ö: Mo-Sa 11-20h, www.iqos.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!