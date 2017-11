Rio trifft Köln

Ausgabe November 2017

Die Musikschule Ação Social pela Música zu Gast in der Domstadt

Musik verbindet! Deshalb veranstaltet der Förderverein der Städtepartnerschaften Rio de Janeiro – Köln e.V. ein Konzert mit der Musikschule Ação Social pela Música im Stiftersaal des Wallraf-Richartz-Museums. Die Musikschule, die in der Favela Don Marta in Rio zu Hause ist, hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder aus sozial schwachen Familien an klassische Musik heranzuführen.

Ação Social pela Música: 3.11., 18h, Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud, Obenmarspforten (am Kölner Rathaus)

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!