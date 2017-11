veganfach 2017

Ausgabe November 2017

Vom 3. bis 4. November lädt Europas größte internationale Messe für veganes Leben, die veganfach in Köln, zum Flanieren und Probieren ein. Rund 140 internationale Aussteller sorgen für eine große Vielfalt an Produkten und Lösungen für alle, die sich über einen veganen Lebensstil informieren wollen oder einfach nur vegane Produkte kennenlernen und ausprobieren möchten. Ab Freitagnachmittag (14:00 Uhr) wird die veganfach für Endverbraucher geöffnet sein. Und wer will, kann seine Entdeckungen direkt kaufen und sofort zu Hause ausprobieren.

Nach der erfolgreichen Kölner Premiere im vergangenen Jahr präsentiert sich die veganfach vielfältiger als je zuvor. Die rund 140 Unternehmen haben erneut ein Bündel an rein pflanzlichen Produktneuheiten im Gepäck, das vom Lupinen-Schnitzel über würzige vegane Currywurst bis hin zur Käsealternative auf Kokosbasis reicht. Jenseits der Produktschau glänzt die Messe außerdem mit einem umfangreichen und mit Highlights gespickten Eventprogramm.

Moderiert wird es am Freitag von der bekannten Fernsehmoderatorin und Buchautorin Katharina Kuhlmann. Auf dem „Grünen Sofa“ spricht unter anderem mit den Starköchen Jean-Christian Jury und Björn Moschinski sowie dem ehemaligen Fußballprofi Marcell Jansen. Für Jansen ist auch nach seinem Karriereende als Profi-Fußballer bei Gladbach, den Münchener Bayern und dem HSV eine gesunde Ernährung wichtig. Und dass gesund und Fast Food sich nicht widersprechen müssen, beweist der Sportler mit seinem Restaurant „Ben Green“. Das hochwertige und innovative Gastro-Konzept von „Ben Green“ hat der Ex-Fußballer gemeinsam mit dem Profikoch Steffen Henssler entwickelt. Im Sommer vergangenen Jahres eröffnete er das erste Restaurant am Flughafen Köln-Bonn.

Am Samstag übernimmt dann Gesundheitsexpertin Anastasia Zampounidis die Moderation. Die ehemalige MTV-Moderatorin hat beispielsweise Moses Pelham zu Gast. Der erfolgreiche Musikproduzent ist der Begründer des Rödelheim Hartreim Projekts und produzierte mit dem von ihm aus der Taufe gehobenen Label 3p das erste Album von Xavier Naidoo. Nach über 15 Jahren vegetarischer Ernährung schlug der Rapper Anfang 2014 den rein pflanzlichen Lebensweg ein. Weiterer prominenter Talkgast ist Anne Menden. Die bekannte Schauspielerin aus der RTLSerie „Gute Zeiten-Schlechte Zeiten“ ist überzeugte Veganerin und engagiert sich für den Natur- und Artenschutz. Auf der veganfach spricht sie in diesem Jahr über vegane Mode und ihre Rolle bei der Umweltorganisation Sea Shepherd.

3.+ 4.11., Koelnmesse, www.veganfach.de

