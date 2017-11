Ausgabe November 2017

Wer kennt die sanfte Ballade „The Girl from Ipanema“ nicht, mit der sich Antonio Carlos Jobim für immer einen Platz unter den Bossa-Nova-Legenden gesichert hat. In diesem Jahr wäre Jobim 90 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren hat die wunderbare portugiesische Fado-Sängerin Carminho ein Album mit all seinen Klassikern aufgenommen.

Carminho canta Tom Jobim: 9.11., 20h, Kölner Philharmonie

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!