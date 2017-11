South Park – Die rektakuläre Zerreisprobe

Ausgabe November 2017

Das neue Spiel, basierend auf der erfolgreichen Fernsehserie

Mehr als drei Jahre sind vergangen, seit dem Obsidian Entertainment den ersten Ableger des Rollenspiels um die fiktive Stadt South Park im US-Bundesstaat Colorado veröffentlicht haben. Nach mehreren Verschiebungen ist seit kurzem nun die Fortsetzung zu „The Stick of Truth“ für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich. Zu diesem Anlass produzierten die Macher der Hauptserie innerhalb der aktuellen Staffel sogar eine Prequelepisode, in der die Vorgeschichte der Spielhandlung erzählt wird. Schnell wird klar, dass sich die Serienschöpfer für „Die rektakuläre Zerreisprobe“ einiges vorgenommen haben und South-Park-Fans sich wieder auf einen Heidenspaß sowie eine detaillierte Abbildung ihrer Lieblingsserie, inklusive der Originalsprecher, freuen können.

„Los, umschalten, wir spielen jetzt Superhelden!“

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Elfen und Menschen bekriegten und um den Besitz des Stabs der Wahrheit stritten. Bildete der Schauplatz des ersten Teils noch ein Fantasy-Setting mit Magiern, Kriegern und Paladinen, dreht sich in der Fortsetzung alles um Superhelden. Und diese werden auch dringend benötigt, denn die Machenschaften von Professor Chaos halten South Park in Atem und nur die Helden um „The Coon“ – alias Eric Cartman können ihn stoppen. Der Spieler ist einer dieser Helden, oder besser gesagt, er ist verdammt dazu einer zu werden. Denn als „der Neue“ in South Park, den wir bereits aus dem ersten Teil kennen, bleibt uns gar nichts anderes übrig als uns der Gruppe „Coon and Friends“ anzuschließen um unser Pausenbrot nicht allein auf dem Schulhof essen zu müssen. Und mal ehrlich, welcher Viertklässler wäre nicht gerne als Superheld durch die Stadt gestreift um Verbrecher zu bekämpfen?

Die Heldenreise

Bevor wir uns aber in die Abenteuer eines Superhelden stürzen, müssen wir uns ganz rollenspieltypisch einen Charakter erstellen. So reduziert der Look der Serienvorlage ist, so verhält es sich auch mit dem Charaktereditor. Neben der Farbe unserer Kleidung und unserer Frisur, können wir nur wenig an unserem Aussehen verändern. Serienkenner wissen, dass bei den Kindern allein die Frisur den optischen Unterschied zwischen Junge und Mädchen ausmacht. Ein besonderes und vermeintlich gameplayveränderndes Element des Editors bildet allerdings die Bestimmung der Hautfarbe unseres Charakters. Hier bricht auch gleich der derbe Humor der Serie durch – der Teint unseres Charakters bestimmt nämlich den Schwierigkeitsgrad – je dunkler unsere Hautfarbe, desto schwerer wird das Spiel. Haben wir unseren zukünftigen Helden erstellt, geht es auch schon los. Prinzipiell ist das Städtchen South Park frei erkundbar. In der serientypischen 2D-Optik laufen wir die Straßen entlang und besuchen die Schule, die Polizeistation und die Häuser der verschiedenen, aus der Serie bekannten Bewohner.

Machen wir uns die Mühe diese Orte sorgfältig abzusuchen, stoßen wir immer wieder auf lustige Querverweise aus unterschiedlichen Episoden der Serie. Einer der wichtigsten Anlaufstellen unseres Charakters ist die geheime Basis von Cartmans alter ego „The Coon“ und seiner Superheldentruppe. Hier entscheiden wir uns für eine von verschiedenen Superkräften und erhalten unsere ersten Aufträge. Was zu einem Superhelden neben seinen übermenschlichen Fähigkeiten natürlich noch gehört, ist sein Outfit. Diese besonderen Kleidungsstücke, die ebenso ausgefallen wie skurril sind, finden wir ebenfalls in den Häusern und Straßen South Parks genauso wie Crafting-Materialien zur eigenen Herstellung unserer Kostüme. Etwas betrüblich ist dabei allerdings, dass uns unsere Superhelden-Dresse, anders als die Waffen und Rüstungen im Vorgänger, keine Vorteile im Kampf bieten und nur kosmetischer Natur sind.

Gut gegen Böse

So kommen wir auch gleich zu einem der wichtigsten Aspekte des Spiels: dem Kampf. Das Leben eines Superhelden ist natürlich äußerst gefährlich und an jeder Ecke lauert eine neue Bedrohung, der Einhalt geboten werden muss. Und so schlagen wir uns mit marodierenden Sechstklässlern, pädophilen Geistlichen, Rentnern und Mädchen herum um Recht und Ordnung in South Park wiederherzustellen. Das Kampfsystem hebt sich dabei deutlich von dem des Vorgängers ab. In „The Stick of Truth“ bestand unsere Party aus unserem Charakter sowie zwei Begleitern, denen wir in den rundenbasierten Kämpfen abwechselnd Befehle gaben. Das rundenbasierte Kampfsystem kommt auch in der Fortsetzung zum Einsatz, wurde allerdings um einige taktische Aspekte erweitert und bietet wesentlich mehr Tiefgang. Nun bekämpfen wir unsere Feinde mit insgesamt vier Helden, die wir auf einem schachbrettartigen Feld in die bestmöglichen Positionen bringen müssen um einen Vorteil zu erhalten. Da unsere Angriffe und die unserer Gegner jeweils nur bestimmte Felder erreichen können, ist eine sorgfältige Aufstellung unserer Helden unerlässlich.

Zerreisprobe bestanden

Sorgfalt haben auch die Macher von „Die rektakuläre Zerreisprobe“ erneut bewiesen. Genau wie im ersten Teil schaffen sie es, das Flair der South-Park-Serie perfekt in den Rahmen eines Videospiels zu überführen. Selbst in diese skurrile Welt der US-amerikanischen Kleinstadt eintauchen zu können, war schon in „The Stick of Truth“ ein Riesenspaß und ist es nun auch wieder. An jeder Ecke des Spiels ist die Liebe zum Detail zu spüren und für die Fans der Serie ist der Titel sowieso ein absoluter Pflichtkauf. -ms

