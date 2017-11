Ausgabe November 2017

Fink stellt sein Werk „Resurgam“ live vor

„Resurgam“ heißt das neue Album von Fink: Im Vereinigten Königreich geboren und in Berlin zu Hause, ist der Singer/Songwriter Fin Greenall das Herz der Band, zu der sich Tim Thornton an Schlagzeug und Gitarre und Guy Whittaker am Bass gesellen. Aufgenommen wurde das neue Werk mit Produzenten-Legende Flood (PJ Harvey, U2, Foals, Warpaint und The Killers) in London.

Fink: 12.11., 20h, E-Werk

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!