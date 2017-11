Vielseitige Kunst

Ausgabe November 2017

Ausgewählte Werke von Cameron Jaimie

Mit „Bodies, Faces, Heads“ präsentiert der Kölnische Kunstverein die erste institutionelle Einzelausstellung von Cameron Jamie in Deutschland. Das Werk des 1969 in Los Angeles geborenen Künstlers ist ungewöhnlich vielseitig. Es umfasst Holzskulpturen, Plastiken aus Keramik, Zeichnungen, druckgrafische Arbeiten, Fotografien, Filme, Künstlerbücher und musikalische Produktionen. Dem sozialen und kulturellen Leben in Amerika und Europa gilt dabei sein Hauptaugenmerk. In der Ausstellung werden ausgewählte ältere und neuere Exponate präsentiert, um einen möglichst umfassenden Eindruck von seinem Schaffen zu geben.

Cameron Jamie: Bodies, Faces, Heads, bis 10.12., Di-So 11-18h, Kölnischer Kunstverein, Hahnenstr. 6, Tel. 0221-21 70 21, 4/2 €

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!