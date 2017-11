Happy Birthday White Stuff!

Ausgabe November 2017

Der Kölner Shop des britischen Fashion- und Lifestyle-Labels feiert dieses Jahr 1-jähriges Jubiläum.

Gut platziert in der Ehrenstraße, einer der Haupteinkaufsstraßen Kölns, präsentiert „White Stuff“ auf kreative Weise die Shoparchitektur der Marke und die unverwechselbaren britischen Designs. Ein Hauch von Retro weht durch die gesamte Einrichtung, in der außerdem ein kleiner Süßigkeitenladen und eine Spielhöhle für Kinder integriert sind. Die Kunden sind am 18.11. eingeladen ihre Haustiere mitzubringen, Freunde und Bekannte zu treffen und es sich bei Geburtstagskuchen, Sekt und britischem Scotch auf den gemütlichen Stühlen, Sesseln und Sofas bequem zu machen. Die kleinen Gäste haben dabei außerdem die Gelegenheit, sich zwischen Ballons und liebevoller Geburtstagsdekoration an dem Finde-den-Yeti-Spiel zu vergnügen.

White Stuff: Ehrenstraße 15-17 (Innenstadt), Ö: Mo-Sa 10-19h, Tel. 0221 27121180, Weitere Informationen unter: www.whitestuff.com. Das Jubiläum findet am 18.11. statt.

