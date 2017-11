Ausgabe November 2017

Alle Erlöse gehen an die Aktion Lichtblicke e.V.

Der Online-Händler AO.de lädt zu einer Charity Night zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. in den Kölner Barthonia Showroom ein. Durch den Abend für den guten Zweck im Kölner Barthonia Showroom führt Schauspieler und Moderator Thore Schölermann. Live Acts sind Charley Ann Schmutzler und Chris Schummert, beide bekannt aus The Voice of Germany. Außerdem sorgt die Band Decoy für eine ausgelassene Partynacht.

Der Erlös der AO.de Charity Night wird gespendet und geht an die Aktion Lichtblicke e.V. Der Verein hilft seit 1998 in ganz NRW Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind.

17.11., 19h, Barthonia Showroom, 15 €, www.koelnticket.de



Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!