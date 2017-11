Erster Jameson Escape Room startet in Köln

Ausgabe November 2017

Anzeige: Seid dabei und löst das Geheimnis von “John`s Secret – since 1780”



Eine urbane Szenebar, eine tickende Uhr und ein Team, das sich gemeinsam spannenden Rätseln stellt – ab sofort sorgt der erste Jameson Escape Room im Indizio Köln ein ganzes Jahr lang für Spielspaß der Extraklasse!

“John`s Secret – since 1780” heißt das spannende Game, das die Spieler in die Welt des irischen Whiskey-Herstellers entführt. Ziel ist es, durch das gemeinsame Lösen von Rätseln die erste Abfüllung von John Jameson zu finden. Diese versteckte er im Jahr 1780 in seiner alten Destillerie. Viele Jahrhunderte sind seit jeher vergangen und das Geheimnis um die erste Abfüllung geriet hinter einer neuen und modernen Szenebar, die an Stelle der Destillerie errichtet wurde, in Vergessenheit. Doch John Jameson hinterließ ein paar Hinweise, die hoffen lassen, dass sein geheimes Versteck noch existiert.

Auf dem Weg zur Lösung muss das Team einen kühlen Kopf und Teamgeist bewahren, aber vor allem geht es um gemeinsamen Spaß – eben das, was die Kultur von Jameson ausmacht. Das Team, das die Aufgabe erfolgreich löst, erwartet ein besonderes Goodie: ein Jameson & Ginger Ale Set – perfekt, um auf den gemeinsamen Erfolg anzustoßen!

Live Escape Games werden weltweit weiterhin immer beliebter und das ursprünglich digitale Game-Genre findet als reales Gruppenspiel immer mehr Anhänger. Eine Hintergrundstory, reale Abenteuer, aber auch das gemeinsame Lösen von ganz unterschiedlichen Rätseln unter Zeitdruck sorgen für einen Anstieg des Adrenalinpegels und nach erfolgreichem Bestehen für eine ordentliche Portion Glückshormone.

Der erste Jameson Escape Room bietet neue Dimensionen und eine innovative Erlebniswelt der Unterhaltung – einmalig, neu und definitiv einen Besuch wert!

“John`s Secret – since 1780” im Indizio in Köln: Steinweg 3 (Innenstadt), Tel 0221 27 24 53 53, Weitere Infos und Tickets findet ihr hier: www.jamesonwhiskey.com



Auf unserer Facebookseite könnt ihr ebenfalls Tickets bekommen! Einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen und mit ein bisschen Glück gewinnen!

Ihr findet Koelner.de außerdem auf Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!