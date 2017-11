Der Ring leuchtet wieder!

Ausgabe November 2017

Ein Jahr nach der Wiedereröffnung: Filmpalast Köln wieder fester Bestandteil der Kölner Kulturszene.

Es war eine Herkulesaufgabe, die sich Helmut Brunotte, mit seiner Familie als Brunotte Filmtheater-Gruppe Betreiber des Traditionsbaus Filmpalast, gestellt hat. Galt es doch, das brachliegende, denkmalgeschützte Gebäude am Ring in einen modernen Kinopalast umzubauen. Die Firmengruppe und die verantwortlichen Architekten und Bauunternehmungen taten ihr Bestes, das ehemals erste Kino am Platze, das 1931 von Wilhelm Riphahn erbaut wurde, dank umfangreicher und millionenschwerer Sanierung wieder so zu präsentieren, wie das Bauwerk ursprünglich konzipiert wurde. Köln erhält damit für alle kulturinteressierten Bürger ein Filmtheater, das nicht nur Historie und Moderne vereint, sondern auch die seit Jahren unansehnliche Fassadenfront an einer der Hauptadern der Domstadt, dem Hohenzollernring, als Blickfang wieder aufwertet.

Der fertige Filmpalast verfügt über 1400 Plätzen in 8 Sälen und genügt auch technisch und hinsichtlich der Ausstattungsqualität höchsten Ansprüchen. Neben den neuesten Ton- und Projektionssystemen – so z.B. dem Einbau von Dolby Atmos – bleiben auch im Bereich des immersiven cineastischen Erlebens keine Wünsche offen: D-Box-Sitze und ähnlich zeitgemäße Einbauten sind längst Standard in den Filmtheatern der Brunotte-Gruppe und selbstverständlich auch im Filmpalast Köln für die Besucher installiert (hier sogar insgesamt 32 Stück in zwei Sälen), für die Action- oder animierte Filme gar nicht realitätsnah genug sein können. Das Programm bietet stets aktuellste Filme (auch in OV), Opern/Klassik-Live-Übertragungen und Sneak-Previews. Erfolgreich gestartet ist das monatlich stattfindende Seniorenkino mit Kaffee und Kuchen für die älteren Mitbürger und regelmäßig frequentieren Youtuber und Anime-Fans das Haus. Darüber hinaus gibt es russische Filmreihen und vieles mehr: So wurde in diesem Jahr mit großem Erfolg das Film Festival Cologne im Haus veranstaltet.

Foto: Brunotte Filmtheater GmbH Foto: Sebastian Winand Foto: Sebastian Winand

Der Cineplex Filmpalast Köln: Hohenzollernring 22, ist täglich ab 14.30 Uhr geöffnet, Tel. 0221/27 25 77 17, Email: koeln@cineplex.de, Programm, Preise, Infos auf www.filmpalast-koeln.de

