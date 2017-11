Neues von der “Plaat” und Band

Ausgabe November 2017

Die Welt ist krank! Und es gibt nur eine Medizin: Das neue Album der Zeltinger Band. Seit mittlerweile 38 Jahren tourt die kölsche Punk-Rock-Truppe um Frontsau Jürgen Zeltinger durch die Republik. Und er hat wahrlich alles mitgemacht. Von der simplen Alkoholvergiftung, über manische Depression bis hin zum akuten neurologischen Notfall hat die “Plaat”, wie ihn Freunde nennen, alles erlebt und vor allem überlebt. Nach sieben Jahren Abstinenz hat ihm sein Nervenarzt nun geraten, endlich mal die neue CD zu veröffentlichen. Krank! Eine Rock’n’Roll Tournee schlägt jede Reha um Längen. Und bevor die sieben vorne steht, möchte “Onkel Jürgen” dann doch noch mal allen zeigen, dass er im Herzen jung und im Kopf verrückt geblieben ist. Und die Band zieht mit.

Keiner weiß, woher die Energie kommt. Aber sie ist da. Spürbar! Denn neben sozialem Engagement bei Arsch Huh und “avjespeck”-Gigs mit Zeltinger/Kleimann spielt die Zeltinger Band immer noch regelmäßig in ausgewählten Clubs und verzückt das Auditorium mit gepflegtem Asi-Rock. Krank! knüpft musikalisch und textlich an die ersten drei Alben an. Themen wie “Hypochonder”, “Wichtigtuer” und die Frage “Wo ist Gott?” werden dem geneigten Hörer mit satten Riffs und treibenden Beats um die Ohren gezimmert und erfreuen nicht nur Fans der ersten Stunde. Mit “Sozialamt” und “18 Jahr” finden sich auch zwei altbekannte Hits auf der Platte wieder, die es bisher nur in Live-Versionen gab. Die Neuaufnahme des Frühwerks “Entzug” rundet die Scheibe therapeutisch ab. Passt einfach zum Thema.

Ab sofort überall als CD und Download!

Bei Bestellungen bis 20. November liefern wir Dir das neue Album wir für 15,00 € frei Haus! Email an info@dabbelju.de genügt!

