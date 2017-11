40 Jahre Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule

Ausgabe Oktober 2017

Jubiläumskonzert in der Hochschule für Musik und Tanz Köln am 19. November

Das Jugendsinfonieorchester (JSO) der Rheinischen Musikschule Köln wurde 1976/1977 anlässlich einer szenischen Aufführung der Mozart-Oper „La finta giardiniera“ im Rahmen der „Brauweiler Festwochen“ durch Egon-Joseph Palmen gegründet. Damals noch 35 Mitglieder zählend, wuchs die Teilnehmerzahl schnell auf circa 80 jugendliche Musiker im Alter von 13 bis 20 Jahren an, viele davon mehrfache Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Inzwischen wird das JSO gemeinsam von Egon-Joseph Palmen und seinem Sohn Alvaro Palmen dirigiert, jedes Jahr werden dabei zwei bis drei sinfonische Konzertprogramme erarbeitet. Dadurch ist es zu einer der wichtigsten Institutionen der Rheinischen Musikschule Köln geworden und ist überregional bekannt für seine Konzerte auf hohem musikalischem Niveau. Viele junge Musikerinnen und Musiker erfahren hier erste und wichtige Schritte für ein späteres Studium zum professionellen Orchestermusiker. So spielen viele ehemalige JSO-Mitglieder heute in Orchestern wie dem Gürzenich-Orchester der Stadt Köln, dem Sinfonieorchester des WDR, den Berliner Philharmonikern und den Wiener Symphonikern.

Seit seinem Bestehen führte das Orchester über 100 Werke auf, neben dem klassischen und romantischen Repertoire mit zahlreichen Werken und Sinfonien von Komponisten wie Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Tschaikowsky und Dvořák spielt das JSO auch häufig Musik von Komponisten des 20. Jahrhunderts wie Debussy, Ravel, Strawinsky, Poulonc, Pärt und Bernstein.

Das Orchester unternahm bereits Konzertreisen nach Frankreich, Belgien, in die Niederlande, nach Italien sowie in die Tschechische Republik. Im April 2000 nahm das JSO mit großem Erfolg am XIX. Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes Murcia 2000 in Spanien teil. Im Dezember 2001 trat es unter der Leitung von Alvaro Palmen bei der in SAT 1 ausgestrahlten Fernsehsendung „Harald-Schmidt-Show“ auf. Kurz darauf begeisterte das Orchester im Januar 2002 die Zuschauer bei RTL in der von Günther Jauch moderierten „Grips Show“.

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens gibt das Jugendsinfonieorchester am Sonntag, 19. November ein Jubiläumskonzert mit Werken von Modest Petrovich Mussorgski (“Bilder einer Ausstellung”), Giuseppe Verdi (“Sizilianische Vesper”), Pietro Mascagni, Igor Strawinski u.a. Die Leitung haben Egon-Joseph Palmen nud Alvaro Palmen.

40 Jahre Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule, So 19.11., 18h,

Hochschule für Musik und Tanz Köln, Unter Krahnenbäumen 87, Tel. 0221-912 81 80

