Ausgabe November 2017

Theaterprojekt mit Geflüchteten und Schülern der Arturo Schauspielschule

Am 21. November 2017 lädt Ceno e.V. alle Interessierten zum künstlerischen Abschluss des Theaterprojekts „Der Geschmack von Sprache“ um 18.00 Uhr in das Bürgerzentrum Deutz ein. Junge geflüchtete Erwachsene und Schüler der Arturo Schauspielschule aus dem dritten Semester sind die Protagonisten des Projekts. Ende September lernten sich die Patengruppen, die sich im Rahmen einer Ankommenspatenschaft für Geflüchtete einmal in der Woche treffen, erstmals kennen. Seit dem arbeiten die sechs Gruppen bestehend aus zehn Geflüchteten und 15 Schauspielschülern künstlerisch zusammen.

Schauspielschüler und Geflüchtete inspirieren sich gegenseitig

„Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Tiefgang: Jede Patengruppe interpretiert den „Geschmack von Sprache“ unterschiedlich. Wir werden einen Rap-Text schauspielerisch darstellen, einen Lied-Text in verschiedenen Sprachen vorführen sowie Sketche und Gedichte inszenieren“, gibt Laura Vorgang, Klassensprecherin der Drittsemester, einen Vorgeschmack auf den künstlerischen Abschlussabend.

Für die Schauspielschüler ist die Zusammenarbeit mit den jungen Geflüchteten eine ganz neue Erfahrung. „In den Medien hört man viel über Geflüchtete; mal Gutes mal Schlechtes. Umso wertvoller ist es für mich, nun meine eigenen Erfahrungen machen zu dürfen. Die Patenschaften sind eine tolle Inspiration. Es ist schön zu sehen, wie motiviert die Geflüchteten sich mit eigenen Ideen einbringen“, resümiert Angelina Weizel, eine der Schauspielschülerinnen.

Mit 3 x 3 Stunden in 6 Wochen zur Integration beitragen



In diesem Jahr hat Ceno bislang 150 Ankommenspatenschaften für Geflüchtete initiiert und begleitet. Das Theaterprojekt macht deutlich, wie vielfältig diese Form des Engagements sein kann. „Ankommenspatenschaften sind besonders interessant für Menschen jeden Alters, die sich in einem zeitlich überschaubaren Rahmen für Geflüchtete engagieren möchten. Sie treffen sich 3 x 3 Stunden innerhalb von 6 Wochen mit einem geflüchteten Erwachsenen. Bei diesen Treffen können sie beispielsweise die Sprachkenntnisse erweitern, gemeinsam die Stadt erkunden oder Kulturelles erleben“, erklärt Annetta Ristow, Projektleitung bei Ceno, und fügt hinzu: „Wir freuen uns, wenn wir am 21. November einem großen Publikum zeigen können wie gut Integration gelingen kann, wenn beide Seiten es wirklich wollen.“

Ankommenspaten werden von Ceno mit einem Vorbereitungsseminar zum Thema interkulturelle Kompetenz auf ihre Aufgabe vorbereitet und mit dem Angebot zum monatlichen Erfahrungsaustausch dabei begleitet.

Mehr Infos unter: ceno-koeln.de

21.11., 18h, Bürgerzentrum Deutz, Eintritt frei, Spenden willkommen

