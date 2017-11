Tastingbook – Memories of Whisky

Ausgabe November 2017

Das neue Buch für unvergessliche Whisky-Tastings

Das Tastingbook ist das neue Buch für unvergessliche Whisky-Tastings. Mit einem differenzierten Aufbau und einem ausgeklügelten Tool leitet es jeden Whisky-Liebhaber kunstvoll durch die nuancenreichen Geschmackswelten und Wahrnehmungsebenen jedes Tastings und lädt dazu ein, die persönlichen Erfahrungen in einem edlen Logbuch in Wort und Bild festzuhalten. Aus ihrer Leidenschaft für Whisky und dem Wunsch, die Genussmomente rund um diesen besonderen Tropfen dauerhaft bewahren zu können, erschufen Daniel Schaum und Robert Fülling im Februar 2017 das Tastingbook. Ein Buch für besondere Erinnerungen und besondere Tastings – mit dem gewissen Extra: Im Tastingbook haben die beiden Whisky-Liebhaber die Qualitäten eines detaillierten Notizbuches für Tasting Notes mit denen eines persönlichen Erinnerungsalbums vereint und zahlreiche Anregungen und Hilfsmittel integriert, die aus jedem Whiskey-Tasting ein einmaliges Erlebnis machen.

Das Tastingbook

Konzipiert als Logbuch für Whisky-Freunde aller Art – vom Anfänger bis zum erfahrenen Kenner – dient das Tastingbook insbesondere dazu, die Wahrnehmungen während eines Tastings zu notieren und zu kategorisieren. Die 128 Seiten des hochwertig produzierten Buches bieten Platz für über 50 verschiedene Whiskys und ermöglichen dem Genießer damit, ein umfangreiches, persönliches Archiv exquisiter Spirituosen anzulegen. Nach einer kurzen Einleitung zur Handhabung des Buches und der Definition verwendeter Begriffe bietet das Tastingbook für jedes Tasting eine Doppelseite mit mehreren klar strukturierten Elementen zur Einordnung des Geschmackserlebnisses. Neben Eintragungsmöglichkeiten der Daten und Fakten zum Whisky und zu den Begebenheiten der Verkostung finden sich umfangreiche Notizbereiche für Nosing, Tasting und Finish. Ein detailliertes Aromarad, Klassifizierungen für Viskosität, Farbe und Abgang und ein individuelles Bewertungssystem runden die Wahrnehmungskategorien ab und helfen, die Spirituosen nach eigenen Vorlieben zu filtern. Besonderen Charme verleiht daneben ein ungewöhnliches Extra: Zu jedem Tasting kann ein Foto als persönliche Erinnerung einklebt werden und so die Örtlichkeit oder die Gesellschaft genauso festgehalten werden wie der Genuss des Whiskys selbst.

Das Tastingbook-Tool

Ergänzt wird dieser detaillierte Aufbau um ein ausgefeiltes Hilfsmittel: Das Tastingbook-Tool in Form eines edlen Untersetzers. Mit diesem praktischen Tool können Geruch, Geschmack und Farbe mühelos bestimmt und sogar verborgene Aromen aufgespürt werden. Das Tastingbook-Tool hilft dabei, die unterschiedlichen Nuancen auch von komplexeren Whiskys zu erkunden und sensibilisiert die Sinne für ein intensiveres Geschmackserlebnis und eine differenzierte Wahrnehmung der unterschiedlichen Spirituosen.

Erste Meinungen

Mit den wohldurchdachten Tasting Notes, den persönlichen Erinnerungen in Form von Fotos und Notizen zum Tasting und dem hilfreichen Tool bildet das Tastingbook eine unnachahmliche Einheit, die auch in Fachkreisen für Begeisterung sorgt: So hat sich unter anderem „Der Whisky-Botschafter“, eines der führenden Fachmagazine für Whiskyliebhaber weltweit, von den Qualitäten und Besonderheiten des Tastingbooks überzeugt und dem besonderen Whisky-Begleiter einen detaillierten Bericht gewidmet.

Erhältlich ist das Tastingbook unter: www.tastingbook.de

