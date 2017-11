Ausgabe November 2017

Kölner Tafel sammelt Lebensmittelpakete für Bedürftige

Die Kölner Tafel e.V. bittet seit 11 Jahren die Bürgerinnen und Bürger Kölns um Unterstützung und Solidarität, indem sie Weihnachtspakete mit haltbaren Lebensmittel für die Bedürftigen unserer Stadt zusammenstellen und in den dafür vorgesehenen 15 Annahmestellen im Kölner Stadtgebiet abgeben. Die Kölner Tafel wurde 1995 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not mit dem scheinbar Selbstverständlichsten zu helfen: mit Lebensmitteln, Aufmerksamkeit und mit Solidarität. „Die Aktion ‚Fröhliche Weihnachten für Alle?’ bietet auch eine gute Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler an soziales Miteinander heranzuführen und die praktische Umsetzung von direkter Hilfe zum Thema Armut & Helfen im Schulunterricht erlebbar zu machen“, so das Kölner Projekt KultCrossing. Der Vorsitzende des Beirats der Kölner Tafel e.V., Herr Harald Augustin, käme gerne auch in den Unterricht und berichte über die Arbeit der Kölner Tafel und insbesondere über die Aktion „Weihnachten für Alle?“.

Jede Schulklasse kann an dieser Aktion teilnehmen, indem die Lehrer einer Schule bei den Schülerinnen und Schülern im Unterricht anregen, mit ihren Familien gemeinsam Lebensmittel-Pakete zu packen und die Pakete in die Schule mitzubringen. Dort können sie zentral abgelegt und gesammelt werden. Die Kölner Tafel holt diese Pakete nach vorheriger Terminabsprache in der teilnehmenden Schule ab.

Was kommt in das Paket hinein?

Geeignet sind nur ungekühlt haltbare Lebensmittel wie z.B.:

Getränke (Kaffee, Tee, Säfte)

Konserven (Frucht, Gemüse, Fleisch, Fisch, Suppen)

Tüten (Pudding/Nachtisch, Saucen, Suppen, Knödel- oder Gebäck/Kuchenteig)

Dauerwurstwaren mit längerer Haltbarkeit

Getreideprodukte (Reis, Nudeln, Haferflocken, Müsli)

Süßwaren (Weihnachtsgebäck, Schokolade, Bonbons, Gummibärchen etc.)

Gewürze / Essig / Öl

Rasch verderbliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Frischfleisch und Eier sind ungeeignet.

Die Bedürftigen würden sich über Ihre Lebensmittelpakete in einem stabilen, weihnachtlich dekorierten Paket verpackt, sehr freuen. Bei Interesse finden Sie weitere Informationen zu dieser Aktion und die Kontaktdaten von Herrn Augustin unter folgender Adresse:

www.froehliche-weihnachten-fuer-alle.de

