Ausgabe November 2017

USA 2017, R: Malcolm D. Lee, Start: 30.11.

Zwischen beruflichen Ambitionen, Familienplanungen und Beziehungskrisen haben sich die vier besten Freundinnen Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Lisa (Jada Pinkett Smith) und Dina (Tiffany Haddish) einfach aus den Augen verloren. Fünf lange Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal zusammen feiern waren – viel zu lang für die Partyqueens, die sie eigentlich sind. Ein längst überfälliger “Girls Trip” zum Essence Festival in New Orleans soll die „Flossy Posse“ nach Jahren endlich wiedervereinen.

Anlässlich des Kinostarts am 30.11. verlosen wir drei Pakete für einen perfekten Mädels-Abend bestehend aus dem Kinoplakat und dem Buch “Der perfekte Mädelsabend”!

Girls just wanna have fun! Woran denken Sie bei “Mädelsabend”? An die besten Freundinnen, gute Laune und tolle Musik? Die gehören in jedem Fall dazu – genauso wie leckeres Essen und spritzige Getränke. Darum wurden in diesem charmanten Kochbuch die besten Rezepte für den perfekten Abend in männerloser Runde zusammengetragen. Von Kleinigkeiten, die sich so nebenbei wegknabbern lassen, geht es über verlockende Vorschläge für den kleinen und größeren Hunger bis hin zu unwiderstehlichen Leckereien für Naschkatzen und anregenden Getränken. Egal, ob Cantuccini mit Oliven, Basilikumsalat mit Zuckerschoten, scharf-aromatische Knoblauchgarnelen, Rotweinmuffins mit Mandeln oder Aperol Spritz – Teller, Schälchen und Gläser auf den Tisch, die Musik aufdrehen und einen leckeren und fröhlichen Abend genießen!

Teilnahmeschluss ist der 30.11. und hier könnt ihr euch das Buch vorab schon einmal anschauen: https://www.naumann-goebel.de/produkt-details/der-perfekte-maedels-abend-9783625138075/show/

