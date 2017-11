Rock meets Hollywood

Ausgabe November 2017

Anzeige: Cooper, Perry & Depp kommen als “Hollywood Vampires” in den SparkassenPark

Endlich kündigen die Hollywood Vampires den ersten Teil ihrer Welt-Tournee-Daten im Sommer 2018 an. Es ist ihnen gelungen, nochmals Zeit für eine gemeinsame Tour zu schaffen, um den Fans das zu geben was sie wirklich wollen: More Vampires! Dabei werden sie weitere Rock-Stars aus ihrem Freundeskreis als neue Vampire für die Tour rekrutieren.

Was einst als kleine intime, mit Stars gespickte Show für Freunde und Familie im Roxy Theatre in L.A. begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem weltweiten Top-Act. Ihre Sommer-Tour 2016 brachte die Hollywood Vampires in 23 Städte und 7 Länder von Verona, New York bis nach Bukarest. Ein Highlight war die Headline- Show bei Rock in Rio vor 100.000 Fans. Die Supergroup bestehend aus den wahren Königen des Rocks – Alice Cooper sowie Joe Perry – und einem Hollywood-Superstar – Johnny Depp – wird auf der Bühne ein energiegeladenes, Non-Stop Konzert wie kein anderes darbieten, samt ihrer Hit-Single “As Bad As I Am” von ihrem Debüt-Abum „The Hollywood Vampires“ aus dem Jahr 2015. Die Fans erwartet ein wahres Feuerwerk von Hits und Rock-Klassikern, wie “My Generation“, “Whole Lotta Love” und das “School’s Out”/“Another Brick in the Wall” Medley.

Hollywood Vampires: 14.6.2018, 19.30h, SparkassenPark Mönchengladbach, Tickets

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein