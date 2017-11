Ab in die Lüfte

Ausgabe November 2017

Die Geschichte der Heißluftballons reicht Jahrhunderte zurück. Es ist neben den Fesseldrachen das älteste Luftfahrzeug der Welt.

Bereits im Juni 1783 wurde der erste Heißluftballon, damals noch Montgolfière, von den Brüdern Joseph Michel und Jacques Etienne Montgolfier in Annonay präsentiert. Schon am 1. Dezember des selben Jahres fand die erste bemannte Fahrt in einem Heißluftballon vom Schloss La Muette bis zur Butte aux Cailles statt und legte so den Grundstein für heutige Ballonfahrten.

Die Funktionsweise ist dabei gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Laut dem Gesetz von Gay-Lussac sinkt die Dichte von Gasen bei gleichbleibendem Druck und steigenden Temperaturen. Durch den speziellen Brenner wird die Luft innerhalb der meist bunt gestalteten Ballonhülle erhitzt, was dazu führt, dass der Dichteunterschied zwischen der warmen Luft innerhalb und der kalten Luft außerhalb Auftrieb erzeugt. Dies ist auch einer der Gründe, warum Ballonfahrten so stark wetterabhängig sind. Neben der Windgeschwindigkeit bei Start und Landung muss auch die Thermik optimal sein. Zu starke thermische Böen können die nach unten offene Ballonhülle zusammendrücken und die Heißluft heraus pressen, was zu einem rapiden Höhenverlust führen könnte.

Wenn allerdings alle Verhältnisse optimal sind, kann man bei einer Ballonfahrt allerhand erleben. Vor allem bei einer Ballonfahrt in Köln kann man Nordrhein-Westfalens Millionenmetropole aus einer einzigartigen Perspektive betrachten. Der Kölner Dom, die Hohenzollernbrücke oder der Hauptbahnhof sehen aus einer durchschnittlichen Reisehöhe von Rund dreihundert bis fünfhundert Metern wie kleine Miniaturbauwerke aus. Wenn die Sichtverhältnisse besonders gut sind, kann man sogar Kilometerweit über die umliegenden Städte, Dörfer und Landschaften Nordrhein-Westfalens hinweg sehen. Da man nur vom Wind getragen wird, merkt man gar nicht, wie schnell man sich in einem Heißluftballon fortbewegt. Teilweise erreicht man bei einer Ballonfahrt bis zu 40 Km/h, was schon als zügig gilt. Bei einer Alpenüberquerung können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 100 Km/h erreicht werden.

Nach einer jeden Ballonfahrt wartet dann noch ein besonderes Highlight auf die Passagiere. Tradition ist es, dass jeder Ballon-Erstfahrer eine Ballonfahrertaufe erhält. Dabei variiert die Durchführung je nach Anbieter stellenweise. Beim Anstoßen mit den erfahrenen Ballonfahrern legen die Neulinge einen Eid ab, dass sie zukünftige im Zusammenhang mit Ballonfahrten nie wieder übers „Fliegen“ sprechen, denn man fährt in einem Heißluftballon. In einigen Kreisen ist es zudem so, dass die Teilnehmer einen Adelstitel verliehen bekommen, mit dem sie sich in Ballonfahrerkreisen vorstellen müssen. Diese Tradition geht auf die Herrschaft des König Ludwig XVI zurück. Damals war es nur dem Adel gestattet, eine Ballonfahrt wahrzunehmen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!