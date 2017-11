Ausgabe November 2017

„Der Kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“

„Glühwein saufen für eine bessere Welt!“ Unter diesem Motto organisiert die KG Ponyhof e.V. in diesem Jahr zum vierten Mal den kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt, zum zweiten Mal findet er im Innenhof der Lutherkirche in der Südstadt statt. Über 100 Mitglieder der KG Ponyhof e.V. haben den Markt mit viel Herzblut geplant und organisiert. Das Besondere an diesem Markt ist, dass nach Abzug der Kosten und Abgaben an das Finanzamt der gesamte Gewinn an gemeinnützige Organisationen gespendet wird. Im letzten Jahr sind dabei über 100.000 Euro zusammengekommen – und die KG Ponyhof e.V. hofft natürlich, dass es in diesem Jahr noch mehr werden.

Viele Kölner Bands haben sich auch 2017 dazu bereit erklärt, ohne Gage auf der kleinen Bühne an der Lutherkirche aufzutreten. Zugesagt haben bisher: Querbeat, Nora & Ben, Jadet, Kasalla, Tom Words & Céline, Die Brausen, Chanson Trottoir, Miljö, Kuhl un de Gäng, JP Weber, Max Biermann, Stefan Knittler, Pläsier, Loup & ZASS, Fiasko, La Mäng, CABB, Gebärdenchor Jecke Öhrchen, Kozmic Blue, Und wieder Oktober, Scherbenmeer, Christoph Broll, Cat Ballou, Luther‐ und Südstadtchor u.v.m. Gespielt wird jeweils für eine halbe Stunde zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Besucher des kleinsten Weihnachtsmarkts in Köln können sich außerdem auf ein buntes Angebot kulinarischer Köstlichkeiten und fantasievoller Geschenkideen freuen. Um auch auf dem kleinen Weihnachtsmarkt ein umfangreiches Angebot bieten zu können, werden die Händler und Foodstände, wie schon im letzten Jahr jede Woche wechseln. Das macht es spannend und es lohnt sich also mindestens einmal in der Woche vorbeizukommen, weil es neben dem immer wechselnden musikalischen Programm auch neue Händler bei wechselndem Essen zu entdecken gibt.

Afrika-Filmfest

Im Rahmen des kleinsten Weihnachtsmarkts der Stadt findet vom 5. bis 10. Dezember zudem das Afrika‐Filmfest statt. Jeweils um 20.00 Uhr beginnt die Filmvorführung in der Originalsprache mit deutschem Untertitel in der Lutherkirche, Gäste haben die Möglichkeit, nach der Vorführung mit den Machern bzw. dem Filmverleih über die Filme zu diskutieren. Am 5.12. wird „The Train of Salt and Sugar“ gezeigt, am 6.12. läuft „Ephraim und das Lamm“ und „Nairobi Half Life“ bildet am 7.12. den Abschluss.

Kinderprogramm

Das Kinderprogramm wurde für den diesjährigen Weihnachtsmarkt noch weiter ausgebaut. Jeden Samstagnachmittag gibt es Programm für die Pänz. Am 09.12. z.B. singt Josef Loup Kölsche Weihnachtslieder mit Kindern. Hierzu werden vorher Textzettel veröffentlich, so dass alle Kinder, die Lust haben, mit Josef Loup zusammen auf der Bühne singen können. Am 16.12. wird eine Gruppe Clowns (vom tollen „Kölner Klinik Clowns e.V.“) die Kinder zum Lachen bringen. Zudem soll es Bastelnachmittage und Lesestunden geben. Ein besonderes Highlight wird sicher auch das tolle Nikolausprogramm am Mittwoch, den 06.12. ab 17:00h. Es wird das Theaterstück „Kasperle rettet die Schneeflocke“ (Luk Theater, Marion Bihler‐Kerluku) aufgeführt und der Nikolaus (Kabarettist Wilfried Schmickler) verteilt mit seinen drei bezaubernden Engeln mit Leckereien gefüllte Weihnachtsmützen. Um 18:00 Uhr gibt es Gerhard Polts Klassiker „Nikolausi‐Osterhasi“.

Tuk‐Tuk‐Shuttle

Ein Tuk‐Tuk‐Shuttle fährt die Gäste von Montag bis Freitag ab 17.00 Uhr und Samstag und Sonntag ab 15.00 Uhr zwischen den Haltestellen „Zum Pitter“, Nähe Chlodwigplatz, und „Lutherkirche“. Der Fahrer kann per Handy kontaktiert werden, gezahlt wird auf Spendenbasis.

Spenden‐Projekte 2017

Wie im letzten Jahr wird der gesamte Erlös aus dem Glühwein‐, Getränke‐ und Waffelverkauf gespendet und geht in diesem Jahr an sechs tolle soziale Projekte, die im Vorfeld sorgfältig ausgesucht wurden. Die Besucher des Weihnachtsmarkts können sich an der „Spendenprojekte‐Wand“ gegenüber des Info‐Stands über die in 2016 unterstützten Projekte informieren und alles über die aktuellen Spenden‐Projekte 2017 erfahren. Vertreter der unterstützten Organisationen stehen an verschiedenen Tagen auch persönlich Rede und Antwort.

In diesem Jahr werden folgende Projekte unterstützt:

Mukta Nepal e.V.: www.mukta‐nepal.com Team Bananenflanke: www.bananenflanke.koeln Desert Rose e.V.: www.desertrose.info Vamos Juntos: www.vamosjuntos.de UDUMA e.V.: www.uduma‐ev.de und die Flüchtlingsarbeit an der Lutherkirche www.lutherkirche‐koeln.de

22.11.-22.12., Lutherkirche (Südstadt), Mo-Fr 16-22h, Sa-So 14-22h

