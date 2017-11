Fit für den Transport der Zukunft

Ausgabe November 2017

Der Ford Unternehmer Workshop

Mehr als 90 Prozent aller Kaufentscheidungen sind durch eine Online-Rezension beeinflusst. Drei von vier Millennials werden aktiv, nachdem sie einen Post auf Facebook gesehen haben. Und mit einem Wachstum von fast sechs Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2017 ist der E-Commerce ein stark wachsender Bereich. Trends wie „Autonomes Fahren“, „Elektromobilität“ und „Carsharing“ zwingen die Unternehmen zur Digitalisierung, denn all diese Angebote setzen auf Apps und das Internet. Von diesen Veränderungen profitiert nur, wer jetzt die digitalen Grundlagen schafft. Nur dann steht er morgen in der Google-Suche auf Seite eins; wird häufiger beauftragt, weil die Kunden das bequeme Bezahlen mit dem Smartphone schätzen und auch bewusster wahrnehmen. Deshalb hat Ford den Unternehmer Workshop gestartet, um kleinen und mittelständischen Unternehmen Hilfestellung beim Wechsel in die digitale Welt zu geben.

Mit dabei sind auch Partner wie Facebook und Google. In Seminaren und Coachings vermitteln die führenden Anbieter in ihrem Bereich alles Wissenswerte um sich bestens digital zu positionieren: So verrät Facebook unter anderem, warum ein Hochkantvideo mehr Erfolg hat. Google gibt Hinweise, um auf der Websuche auf Nummer eins zu landen – immerhin informieren sich 94% aller Onlinekäufer zuerst online. Die Ford-Experten liefern wichtige Tipps zu den gesetzlichen Regelungen für den Warentransport, während Sage Pay bei einer effizienteren Online-Bezahlung unterstützt. Kleine und mittelständische Unternehmen erfahren durch die Experten vor Ort, wie der digitale Auftritt und eine zeitgemäße Flotte den Erfolg ihres Unternehmens beeinflusst und wie sie den besten Nutzen daraus ziehen. Zudem können sich Interessierte über die Nutzfahrzeugpalette von Ford informieren und diese vor Ort testen.

Ford Unternehmer-Workshop: 25.11., 10-16h, ADAC Fahrsicherheitszentrum Weilerswist, Osttangente 1, 53919 Weilerswist. Interessierte Unternehmen können sich hier kostenlos registrieren: www.eventbrite.de/e/ford-unternehmer-workshop-registrierung-37869776521

