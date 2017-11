Ausgabe November 2017

2.12., 23h, Heinz Gaul

Mit „Hörverlesen“ kreierte Falscher Hase in den sozialen Netzwerken so etwas wie eine Ecke für den guten Geschmack. Perlen der elektronischen Szene werden hier in angenehmer Regelmäßigkeit an die digitale Folgerschaft weitergeleitet, mit großer Beliebtheit. Diese haben auch die Showcases inne, mit denen der Hase samt engstem Innercircle durch die Republik zieht. Im Heinz Gaul hat er in dieser Nacht u.a. Marius Lehnert, Mori und Lokalmatador Rafael Da Cruz im Schlepptau.

Ihr findet Koelner.de neben Facebook auch auf Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!