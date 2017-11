Ausgabe Dezember 2017

9.12., 23h, Reineke Fuchs

Am 20. November erschien das zweite Album von Miyagi. Es heißt „Scene from a Dream“ und kam auf seinem eigenen Label Lost Diaries heraus. Auf seiner Album-Release-Tour, die den melodischen Hamburger auch in die Türkei, Ungarn und nach England führte bzw. noch führt, macht er auch Halt in Köln. Dort wartet David Hasert und ein prall gefülltes Reineke Fuchs auf ihn.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!