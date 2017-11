Ausgabe November 2017

1. Veedels-Christmarkt am Eigelstein

Der vom Bürgerverein Kölner Eigelstein in Eigenregie veranstaltete Veedels-Christmarkt findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt . Den ersten Glühwein wird es am 30.11. um 15 Uhr geben, Schluss ist dann bereits wieder am darauffolgenden ersten Advent. In den Tagen dazwischen sind die Stände bis 22 Uhr für die Besucher und Gäste geöffnet. Insgesamt wird es 12 Stände geben, von denen einer von Galeristen und Künstlern des Ebertplatzes betrieben werden. Der Bürgerverein selber wird mit leckerem Glühwein und Kinderpunsch den Besuchern einheizen. Außerdem bietet der Künstler Siegfried Glos, bekannt geworden durch seine Bilder, die das mittelalterliche Köln zeigen wie es einmal war, seine Werke als Drucke und einen exklusiv auf dem Winterzauber erhältlichen Kalender an.

Winterzauber Eigelstein: 30.11. – 3.12., tägl. 15-22h, So 15-21h, Eigelsteintorburg

