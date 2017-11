Back to the Roots

Ausgabe Dezember 2017

Ehrenfeld hat wieder ein Urania Theater

Da tut sich was! Zu diesem Schluss dürfte wohl jeder gekommen sein, der Ende Oktober/ Anfang November Zeuge der Renovierungsmaßnahmen im Theatergebäude an der Platenstraße 32 wurde. Dort wurde ein Neubeginn vorbereitet, der aber gleichzeitig an frühere Tage anknüpfen sollte. Im Zuge des Strukturwandels, in Ehrenfeld gibt es sicher viele Anwohner, die mit dem Begriff „Urania Theater“ nichts verbinden.

Alteingesessene Veedelsbewohner und kulturbeflissene Kölner wissen aber: Unter diesem Namen eröffnete 1985 das erste private Stadtteiltheater Kölns. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude vom Arkadas¸ Theater genutzt, das dort die Idee einer „Bühne der Kulturen“ umsetzte. Nach einigen durchaus erfolgreichen Jahren, machte das Haus in der jüngsten Vergangenheit leider keine positiven Schlagzeilen mehr. Vielmehr gelangten immer wieder Nachrichten von unüberbrückbaren Differenzen zwischen Pächter und Vermieter an die Öffentlichkeit. Zum Ende der vergangenen Spielzeit war dann endgültig Schluss. „Keine ganz einfache Ausgangsssituation.“ sind sich Bettina Montazem, Richard Bargel und Frank Oppermann einig.

Die Regisseurin und Autorin, der theateraffine Blues-Musiker und der ausgebildete Bühnendarsteller bilden den Vorstand im „Ensemble Phoenix“, dem neuen Pächter des Theaters. Die Zeichen für den Neustart indessen stehen gut: Am 7.11. wurde das „Urania Theater“ mit einem Festakt wiedereröffnet, bei dem der Zuschauerraum aus allen Nähten platzte. Neben eigenen Produktionen setzt man weiterhin auf vielfältige Gastspiele – Theater, Tanz, Kabarett und mehr, dargeboten von Künstlern aller Nationalitäten. Zusätzlich fördert ein gemütliches Theatercafé, das auch außerhalb der Spielzeiten öffnet, den Dialog mit den Nachbarn. -da

Urania Theater, Platenstr. 32 (Ehrenfeld), www.uraniatheater.de

