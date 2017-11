Bühne frei!

Ausgabe Dezember 2017

Bläck Fööss machen die Silvesternacht wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die größte Silvesterfeier der Stadt steigt auch dieses Jahr wieder in der LANXESS arena. Zum 19. Mal feiern die Bläck Fööss in Deutschlands größter Multifunktionsarena einen ganz besonderen Silvesterball. Die Mutter aller kölschen Bands garantiert mit ihrem riesigen Song-Repertoire und dem einmaligen Showkonzept in der LANXESS arena einen unvergesslichen Rutsch ins Neue Jahr.

Jede Menge Spaß

Seit dem legendären Millenium- Konzert spielten die Fööss jedes Jahr zu Silvester in der LANXESS arena. Die Bläck Fööss versprechen ihrem Publikum auch zum Jahreswechsel 2017/18 eine Party der Spitzenklasse im weiten Arena-Rund. Die beliebte Kölner Band hat einen unvergesslichen Abend mit jeder Menge Spaß, Kölsch vom Fass, den beliebten Fööss- Hits am laufenden Band, „viel Jeföhl“ und einem atemberaubenden Silvesterfeuerwerk vorbereitet. Stimmungsvolle Stunden voller Lebensfreude und strahlender Party-Laune sind dabei traditionell garantiert. Dass die Silvesterpartys der Bläck Fööss schon immer höchst beliebt waren, zeigt die Tatsache, dass alle bisherigen Veranstaltungen nahezu ausverkauft waren. „Die Stimmung bei den Silvesterkonzerten der Fööss ist Jahr für Jahr auf dem Siedepunkt. Die tollen Songs gepaart mit der Centerstage- Variante und dem großartigen kölschen Publikum sorgen für Gänsehautmomente en masse“, erklärt Stefan Löcher, Geschäftsführer der veranstaltenden ARENA Management GmbH.

Zwei Neuen auf der Bühne

Von der großen Mittelbühne werden Ralph Gusovius, „Bömmel“ Lückerath, Hartmut Priess, „Erry“ Stokklosa, Andreas Wegener, Mirko Bäumer und Pit Hupperten – beide Letztgenannten gehören seit 2017 zu den Fööss – ihre Fans bis weit nach Mitternacht mit ihren Songs in bester Feierstimmung halten. Gute Laune garantiert auch der kölsche Moderator Linus, der mit Witz und Esprit den Abend moderieren und das Publikum mit Schwung ins Neue Jahr begleiten wird. Als musikalische Gäste werden dieses Jahr Miljö und Ex- Fööss Peter Schütten mit von der Partie sein.

Bläck Fööss – Teil XIX Silvester 2017: 31.12., 21h, LANXESS arena, Willy-Brandt-Platz, www.kölnticket.de

Wir verlosen 5 × 2 Tickets.

Teilnahmeschluss ist der 18.12.

