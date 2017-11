Ausgabe Dezember 2017

Carl Orffs „Carmina Burana“ gehört zu den Werken, die einen ein Leben lang begleiten. Kaum jemand, der das auf einer mittelalterlichen Anthologie basierende Opus nicht irgendwann in der Schule analysieren musste. Ausschnitte wie der wuchtige Einstiegschor aus „O Fortuna!“ begegnen einem immer wieder in Werbespots und als Filmmusik. An der Kölner Oper kommt das Werk um Weihnachten an zwei Abenden auf die Bühne. Neben Komponist Leo Hussain (Foto) ist Chefbeleuchter Andreas Grütter zu erwähnen, der den Saal mittels aufwendiger Lichtregie zu einem zentralen Bestandteil des Abends macht. -da

Carmina Burana: 23. (Premiere) u. 30.12., jew. 19.30h, Oper Köln im Staatenhaus, Saal 2

