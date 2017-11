Der Party-Gipfel

Ausgabe Dezember 2017

Kölner HüttenGaudi am Südstadion

Die „Top Acts“ des Après Ski geben sich auch 2018 bei der Original Kölner HüttenGaudi am Südstadion in Köln wieder die Klinke in die Hand. Bei dem Après-Ski-Event der Spitzenklasse wollen sie alle dabei sein und daher sind die deutschen und österreichischen Schlager- und Party-Stars für das große Alpen-Spektakel längst gesetzt: Super-Star Mickie Krause, „Mädchenschwarm“ Norman Langen, die Jungen Zillertaler und auch die Schürzenjäger sind u. a. bei der Kölner Hüttengaudi 2018, Europas größtem Après-Ski-Event, live dabei. In Bonn ist die Bayern-Festhalle seit Jahren Kult. Noch im September strömten täglich Tausende zum Pützchens Markt und feierten in der Festhalle rauschende Partys mit Brings, mit den Bläck Fööss und bei der legendären „AfterJobParty“. Jetzt – genauer im Januar und Februar – kommt die Bayern- Festhalle nach Köln ans Südstadion – allerdings in den kölschen Farben rot-weiß und in (fast) doppelter Größe. Albert und Christoph Damaschke, die Veranstalter von Viva Colonia und Kölner Hüttengaudi haben den Deal mit dem Besitzer der Festhalle, Jan Wolters, eingefädelt. „Die Halle vereint alles, was wir brauchen, mehr als 4.000 Quadratmeter Partyfläche, einen wunderschönen Holz-Balkon für unsere VIP-Gäste, perfekte gastronomische Infrastruktur und erstklassige sanitäre Einrichtungen,“ freut sich „Junior“ Christoph Damaschke. „Eine echte Festhalle von Format.“

Kölner Hüttengaudi, 20. & 27.1., jew. 18h, www.koelner-huettengaudi.de

