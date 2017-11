Ausgabe Dezember 2017

Eigentlich hatte der Notar Dr. Falke seinen Freund von Eisenstein auf das Fest des Prinzen Orlofsky gelotst, um sich dort öffentlichkeitswirksam für einen früheren Streich an ihm zu rächen. Doch nicht nur auf dem Kostümball sorgt das Durcheinander an falschen Identitäten für Täuschung und Verwirrung. Am Ende findet sich die ganze feine Gesellschaft im Gefängnis wieder und sinnt auf Schadensbegrenzung. In Köln kommt die Operette von Johann Strauss in einer Inszenierung von Petra Luisa Meyer auf die Bühne, am Dirigentenpult steht Marcus Bosch (Foto). -da

Die Fledermaus: Oper Köln im Staatenhaus, Saal 1, 2., 6., 8., 14., 16., 20., 22., 27., 29.12., 19.30h, 10., 25., 31.12., 18h

