Ein Mann hat die Schnauze voll

Ausgabe November 2017

Torsten Schlosser hat genug: von den Erwartungen der Gesellschaft und dem Streben nach einem politisch korrekten Leben. Deshalb laden der Komiker und seine Katze Käthe Belle das Publikum in sein Wohnzimmer ein. Es verspricht ein Abend zu werden, wie in einer Prager Absinth-Bar: ungewöhnlich berauschend – und am Ende bleibt man verwirrt zurück.

Torsten Schlosser: Ich habe die Schnauze voll: 29.11., 20.30h, Atelier Theater

