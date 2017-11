Ausgabe Dezember 2017

Das neue Show-Highlight der Ehrlich Brothers

Nach dem großen Erfolg von „Magie – Träume erleben“ sollte sich keiner die neue Show der Ehrlich Brothers entgehen lassen. Mit „Faszination“ präsentieren die Ehrlich Brothers eine atemberaubende Show mit einmaligen Illusionen: Mal lassen sie einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, mal teleportieren sie Schwiegermütter aus dem Publikum von der Bühne weg an einen anderen Ort. All das geschieht mit viel positiver Energie, die sich auch in den größten Arenen mühelos auf die Zuschauer überträgt.

Faszination: 6.1.2018, 19h, 7.1.2018, 14+19h, LANXESS arena, Tickets

