Ausgabe Dezember 2017

Die Romanvorlage von Philipp Winkler gehörte zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen des Jahres 2016 und schaffte es bis auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Am Schauspiel Köln nahm sich jetzt Nuran David Calis des Stoffes an. „Hool“ ist seine erste Arbeit nach der erfolgreichen Trilogie „Die Lücke“, „Glaubenskämpfer“ und „Istanbul“. Die Geschichte des Hooligans Heiko passt aber nur auf den ersten Blick nicht ganz in die Reihe von Calis‘ bisherigen Stücken. Auch diesmal geht es schließlich darum, dort genauer hinzuschauen und zu hinterfragen, wo allzu oft nur Halbwahrheiten und Klischees herrschen. -da

Hool: 15. (Premiere), 21., 29.12., jew. 20h, Schauspiel Köln im Depot 2

