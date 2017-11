„Meine Messe“ – IMM COLOGNE 2018

Ausgabe Dezember 2017

Gut eingerichtet – Das Zentrum der Einrichtungs- und Designwelt: die imm cologne

Gleich zu Beginn eines jeden Jahres präsentiert die imm cologne die neuen internationalen Möbel- und Einrichtungstrends und überrascht mit zahlreichen Innovationen. Als „the next Big Thing“ sehen die Messeveranstalter das Smart Home und verweisen auf die zukünftige Bedeutung von vernetzten und untereinander kommunizierenden Haushaltsgeräten.

Außerdem geht im kommenden Jahr mit Pure Architects ein neues Messeformat mit hoher Beteiligung führender Sanitärmarken an den Start. Das Bad wird immer stärker als Wohnraum wahrgenommen und so kommen neue Baddesigns im Landhausstil mit Parkettböden, Fliesen in Holzoptik oder Echtholz-Waschtischen daher. Ein weiteres großes Thema bei neuen Baddesigns bildet der Lichtaspekt, der im nächsten Jahr nicht nur in Pure Architects – als Technisches Licht – in den Focus rückt, sondern auch im übrigen Pure-Bereich – als dekoratives Licht – prominent besetzt wird.

So interpretiert etwa die tschechische Lichtdesignerin Lucie Koldova die Wohnraumsimulation „Das Haus“ 2018. Die enorme Bandbreite des Angebotes ist schnell ersichtlich und gleichzeitig mit hohen Ansprüchen an die Präsentation der Produkte verbunden. Die Publikumstage bieten den Ausstellern die Gelegenheit, den Besuchern diese Neuheiten zu präsentieren und zusätzlich Produkt- und Markttests durchzuführen. In Verbindung mit einem umfangreichen Off-Programm in der Stadt Köln ist die Rheinmetropole für eine Woche das Zentrum der internationalen Einrichtungs- und Designwelt.

IMM COLOGNE 2018: 15.-21.1., Koelnmesse

