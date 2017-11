Ausgabe Dezember 2017

„Oder: Es ist besser, in der Sahara zu verdursten, als in Köln Lindenthal zu sitzen und auf die Rente zu warten.“ So der vollständige Titel, bei dem es sich tatsächlich um ein Originalzitat der Volksschauspielerin handeln soll, an deren Leben zurzeit auf der Bühne des TiB erinnert wird. In der Titelrolle des biografischen Stücks erweist sich Matthias Buss als Glücksgriff. Bei der Generalprobe, berichtet Sabrina Heinen vom TiB, habe eine frühere Weggefährtin Herrs zugeschaut. „Ich hatte das Gefühl, da steht Trude auf der Bühne.“ habe diese ihr anschließend versichert. -da

Trude Herr: 9., 11., 12., 28., 29.12., jew. 20h, (12.12. auch 11h), 10.12., 18h, Theater im Bauturm

