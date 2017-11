A Ghost Story

Ausgabe Dezember 2017

USA 2017, R: David Lowery; D: Casey Affleck, Rooney Mara; Start: 7.12., Filmpalette

Fantasy/Drama Nach seinem Unfalltod kehrt der Musiker C als Geist in das Haus zurück, in dem seine junge Witwe M noch lebt. Noch ist C, der im klassischen Gespensterlook, mit weißen Bettlacken durch das Haus irrt, nicht bereit, loszulassen. Irritiert muss er mitansehen, wie die junge Witwe nach einer Zeit der Trauer mit einem neuen Freund die Vergangenheit und das Haus zurücklässt. Gefesselt an den Ort, durchlebt das Gespenst mehrere Zeitreisen in die Zukunft und die Vergangenheit des. Die ruhige Inszenierung fordert eine Menge Geduld und Anpassung vom Zuschauer. Zeitweilig fällt die Geisterreise etwas prätentiös aus, doch immer wieder gelingen Lowery auch emotionale Höhepunkte. -nr

