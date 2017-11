Ausgabe Dezember 2017

USA, NL, D 2017, R: Martin Koolhoven; D: Guy Pearce, Dakota Fanning; Start: 30.11.

Western Ende des 19. Jahrhunderts im amerikanischen Westen: Die junge, stumme Hebamme Liz wird von ihrer düsteren Vergangenheit eingeholt, als sich ein diabolischer Priester in ihrer neuen Heimat niederlässt. Ihr Ehemann nimmt ihre Warnung vor dem finsteren Gottesmann nicht ernst und wenig später bricht das Inferno über die vierköpfige Familie herein. In Rückblenden verschachtelt erzählt der Film ein packendes Melodrama über eine bigotte und patriarchalische Welt, in der die Frauen im Kampf gegen die Macht und den Missbrauch der Männer einen hohen Preis zahlen müssen. Dakota Fanning und Guy Pearce liefern sich hier auf hohen schauspielerischen Niveau einen gnadenlosen Kampf der Geschlechter. -nr

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!