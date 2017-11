Der Mann aus dem Eis

Ausgabe Dezember 2017

D, Österreich 2017, R: Felix Randau; D: Jürgen Vogel, André M Hennicke; Start: 30.11.

Drama Die Ötztaler Alpen vor 5300 Jahren. In der Jungsteinzeit lebt Kelab mit seiner Großfamilie in einer kleinen Siedlung. Während er auf der Jagd ist, wird sein Dorf überfallen und der ganze Stamm mitsamt seiner Frau und seinem Sohn ermordet. Rasend vor Schmerz macht sich der Überlebende auf die Verfolgung der Täter. Bald hat er die Spur der drei Männer gefunden. Inmitten einer erbarmungslosen Natur in den schneebedeckten Bergen liefern sich die Männer einen gnadenlosen Kampf. So richtig kann sich Regisseur Randau nicht entscheiden, ob er nun ein Ethno- Drama oder eine Rachegeschichte à la „The Revenant“ erzählen will. Trotz guter Darsteller überzeugt der Film letztendlich in keinem Genre. -nr

